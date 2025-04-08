İmamoğlu'ndan Gençlere Siyasi Yasak Tepkisi - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Gençlere Siyasi Yasak Tepkisi

Ekrem İmamoğlu, gençlere uygulanan siyasi yasaklara karşı sert eleştirilerde bulundu.

08.04.2025 16:58
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(ANKARA) - Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "18-22 yaşındaki gençlere siyasi yasak vermek için iddianame düzenleyerek gençlerden korktuğunuzu ilan ediyorsunuz. Her olayda Cumhurbaşkanı'nı savunma ihtiyacı ile yazılı açıklamada bulunan siyasi partiye sesleniyorum. Lütfen bu millete adalet konusunda da duyarlı olduğunuzu gösterin. TBMM çatısı altındaki partiler ve milletvekilleri, Meclis'i etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi sıra sizde. Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekün harekete geçin" ifadelerini kullandı.

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tutuklanan öğrencilere açılan dava ve davanın sonucu istenen siyasi yasağa tepki gösterildi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilere, geleceğimiz ve her biri birer pırlanta olan gençlere yapılan tarifsiz zulme dayanmak mümkün değil. Bu kötülüğünüz tarihe geçmiştir. Bu yapılan sadece 301 gence değil; atanamayan, mülakatta elenen, hakkı yenen, üç kuruşa muhtaç edilen gençlere, ülkemizin bütün gençlerine yapılıyor. Ülkeyi yönetenler, kararları alanlar gençleri korkuyla sindirmek, millete korku salmak peşindeler. Geleceğin gençlere emanet edildiği noktadan buralara gelmek utanç vericidir.

"Bir avuç insan, dakikalık kararlar alarak birilerine yaranma peşinde koşuyor"

Adaletten sorumlu kişi her gün bir tuşa basılmış gibi, bant kaydı dinletir gibi  'yargı bağımsızdır' demeye devam ediyor. Hadi oradan. Yargının gerçekten hür ve bağımsız olduğu bir ülkede her gün bu hatırlatılır mı? 18-22 yaşındaki gençlere siyasi yasak vermek için iddianame düzenleyerek gençlerden korktuğunuzu ilan ediyorsunuz. Yazıklar olsun size. Vicdan yoksunu, adalet duygusundan nasibini almamış, korkuyla hareket eden bir avuç insan günlük, saatlik, dakikalık kararlar alarak birilerine yaranma peşinde koşuyor.

"Bu millet önüne gelen ilk sandıkta size tek tek tenekeden madalyalarınızı takacak"

YÖK, üniversite ve fakülte imzalı açıklamalarla gençleri korkutmaya çalışanlar, bir talimatla dakika dakika sosyal medya mesajı sırasına giren bakanlar ve bu sürece sorumsuzca yaklaşan, adaletsizliğe katkı sunan, bir avuç insana hizmet eden yöneticiler bu millet önüne gelecek ilk sandıkta size tek tek tenekeden madalyalarınızı takacak. Zerre kadar şüphem yok bundan.

"Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın""

Buradan iki çağrım var; Her olayda Cumhurbaşkanı'nı savunma ihtiyacı ile yazılı açıklamada bulunan siyasi partiye sesleniyorum. Adalet elden gitti gidiyor. Adaletin olmadığı yerde hiçbir çözüm ve barış girişimi başarıya ulaşamaz. Lütfen bu millete adalet konusunda da duyarlı olduğunuzu gösterin. TBMM çatısı altındaki partiler ve milletvekilleri, Meclisi etkisiz hale getiren bu sistemin geldiği son noktada; gençlere gösterilen zulme karşı şimdi sıra sizde. Milletvekilleri olarak gençler için elinizde ne yetki varsa birlikte kullanın, topyekün harekete geçin."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Cezaevi, Ekonomi, Marmara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Gençlere Siyasi Yasak Tepkisi - Son Dakika

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