İmamoğlu\'ndan Mahruki\'nin Tutuklanmasına Sert Tepki

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(İSTANBUL)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü dağcı, yazar, AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'nin YSK'yı eleştiren paylaşımı nedeniyle tutuklanmasına "Bu tutuklamanın adı en hafif tabiriyle ölçüsüzlüktür" diye tepki gösterdi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 1999 depreminde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ünlü dağcı, yazar ve AKUT kurucularından Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Adalet mekanizması uzun zamandır alarm veriyor, toplumda güvensizlik yaratıyor. Nasuh Mahruki için verilen tutuklama kararı buna son örnek. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gerekçeli bir tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki hiçbir koşula uymuyor. Eğer bu suç olsaydı, iktidar gazetelerinde yazacak, TV'lerinde konuşacak insan zor bulunurdu. Bu tutuklamanın adı en hafif tabiriyle ölçüsüzlüktür."