İmamoğlu'ndan Miting Daveti

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da düzenlenecek mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 20.30'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Sanıyorlar ki bu milleti kandırırız. Yalanla, hileyle, kumpasla kazanma dönemi çoktan bitti. Millet kazanacak, millet. Bütün Gaziosmanpaşalı hemşehrilerimi adalet ve hürriyet buluşmasına davet ediyorum." ifadeleri kullanıldı.