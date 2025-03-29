(İSTANBUL) - Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bugün Maltepe'de gerçekleşen mitingin görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" notuyla paylaştı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"nin görüntülerini paylaşarak, "Aziz milletim; asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'ndan Mitinge Destek Paylaşımı - Son Dakika
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