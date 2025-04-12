İmamoğlu'ndan Samsun'a Miting Çağrısı - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Samsun'a Miting Çağrısı

CHP adayı İmamoğlu, yarın Samsun'da düzenlenecek mitinge katılmaları için Samsunluları davet etti.

12.04.2025 22:14
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(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmaoğlu, Samsunluları partisince yarın düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılmaya çağırdı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilki Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın Samsun'da gerçekleştirilecek.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yarın yapılacak mitinge katılım çağrısı yapıldı. Çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar... Sevgili Samsunlular, Karadenizliler, güneşin doğduğu, kurtuluşun ilk adımının atıldığı güzel şehrimizde, yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum. Gençlerle gençlik marşı söylemeye, milletçe umutlarımızı yükseltmeye geliyorum. Buluşacağız, marşımızı söyleyeceğiz. Sağınızda, solunuzda ben de sizinle birlikte olacağım. Gelin hep birlikte, özgürlük, demokrasi, Cumhuriyet, adalet için Samsun'da 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda buluşalım."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Samsun'a Miting Çağrısı - Son Dakika

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