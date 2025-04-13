İmamoğlu'ndan Samsun Mitingine Mesaj - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Samsun Mitingine Mesaj

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CHP'nin Samsun mitinginde İmamoğlu'nun mesajı okundu, adalet ve demokrasi vurgusu yapıldı.

13.04.2025 15:36
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(SAMSUN) - CHP'nin Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu mesajında, "Etrafınızda imzasını almadığınız hiç kimse kalmasın. Milletimize güler yüzün, paylaşmanın ve Türkiye sevdasının bu zor günlerde bizi nasıl birleştireceğini gösterin. Ben de Silivri'deki hücremde görevimin başındayım. Hücrem sizlerin mücadelesiyle bu yolun sonundaki güzel günlerin ışığıyla aydınlanıyor. Biliyorum, başaracağız, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mesajı okudu. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Samsun millete güvenerek yola koyulmanın simgesidir. Büyük de haklı bir dava uğruna Samsun'a adım atanlar mutlak kazanırlar. Samsun kendine güvenenleri mahcup etmez. 1919'da mahcup etmedi yine etmeyecek. Milletin egemenliği için yola çıkanlar yine başaracak. Bugün ülkemiz tek adamın egemenliğine dayanan bir sistemin çöküş dönemini yaşıyor, baştan aşağı adaletsizlik üreten bir sistem bu. Artık hiç kimse mahkemelerde adalet dağıtıldığına inanmıyor. Milletçe adaletsizliğin pençesinde hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bir asır önce büyük bir uyanış ya istiklal ya ölüm' diyerek yola başlamıştı. Biz de yola ya adalet ya esaret diye çıkıyoruz. Emekle birlikte, kararlılıkla ve sevgiyle birbirimize sahip çıkarak; ailemize, milletimize ve yok yere hapse attıkları gençlerimize sahip çıkarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizi umutsuzluğa, çaresizliğe, yoksulluğa, eşitsizliğe esir edemeyecekler. Bir yandan meydanlarda toplanıp sözümüzle, gücümüzle kötülerin içine korku salmaya devam edeceğiz. Bir yandan da iktidar yürüyüşü başlatacağız. Bu bir şahsın, bir partinin iktidar yürüyüşü değildir. Bu yürüyüş bu toprakların öz evlatlarının, milletin iktidarının yürüyüşüdür. Hedefimiz kardeşliğin, birliğin, eşitliğin, adaletin iktidarıdır.

"Biliyorum, başaracağız, hep birlikte başaracağız"

Bizler kendimiz için değil, herkes için adalet istiyoruz. Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiçbir güç duramaz. Milletin yürüyüşünü hiç kimse engelleyemez. Yeter ki biz adım adım büyüyen bir cesaretle yürüyelim, hedefimize koşarak değil adım adım yürüyerek varacağız ama her adımda yeri göğü inleteceğiz. Demokrasi ve adalet mücadelemizin bugünkü adımı milletin iradesini hiçe saymaya kalkanlara milletin imzasıyla hadlerini bildirmektir. 'Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' diyen imza kampanyasıyla bu millete bu zulmü reva görenlere karşı, milletçe bir demokrasi dersi vereceğiz. Derhal seçim yapın ve bütün adaylar serbesçe yarışsın diyoruz. On milyonlarca vatandaşın imzasını önüne koyduğumuzda sandıktan da milletten de kaçamayacaklar. Görev sizdedir, Samsun'dadır. Atatürk'ün emaneti, Karadeniz'in cesur gençlerindedir. Etrafınızda imzasını almadığınız hiç kimse kalmasın. Ev ev, dükkan dükkan, sokak sokak imza toplayın. Milletimize güler yüzün, paylaşmanın ve Türkiye sevdasının bu zor günlerde bizi nasıl birleştireceğini gösterin. Ben de Silivri'deki hücremde görevimin başındayım. Hücrem sizlerin mücadelesiyle bu yolun sonundaki güzel günlerin ışığıyla aydınlanıyor. Biliyorum, başaracağız, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte adaletin iktidarını kuracağız. Yolumuz açık olsun. Her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Samsun Mitingine Mesaj - Son Dakika

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