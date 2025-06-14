İmamoğlu\'ndan Tarım Vurgusu

(ANKARA) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Çiftçiyi koruyacak, kırsalı yeniden kalkındıracağız. İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu adına "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'mize, milletimizin ve devletimizin geleceği için güçlü bir tarım gerek. Çiftçisi kazanan, çarşı - pazara çıkmaktan korkmayan bir millet gerek. Artık Türkiye için "Topraktan Sofraya Bereket" gerek. Toprağını koruyan, köy hayatını yeniden değerli kılan ve çiftçiye bereketin tadını yaşatan bir ülkeye kavuşacağız. Çiftçiyi koruyacak, kırsalı yeniden kalkındıracağız. İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız."