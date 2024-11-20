Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Yavaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İmamoğlu'nu belediyede ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde CHP'li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık."
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'ndan Yavaş'a Ziyaret - Son Dakika
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