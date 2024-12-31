İmamoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: 2025 Mutlu ve Güvenli Bir Yıl Olsun - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: 2025 Mutlu ve Güvenli Bir Yıl Olsun

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yıl mesajında 2025'in kutuplaşmadan, kayyumlardan uzak, kadınlar, çocuklar ve sokak hayvanları için güvenli bir yıl olmasını temenni etti. Ekonomik zorlukların geride kalmasını ve dünyada barış çağrısında bulundu.

31.12.2024 17:14  Güncelleme: 20:02
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(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yıl mesajında, "2025 toplumun kutuplaşmadığı, kayyumların konuşulmadığı, kadınların, sokak hayvanlarının, çocukların güvende yaşadığı; kimsenin 'ay sonunu nasıl getiririm' diye düşünmediği mutlu, sağlıklı, güvenli, eşit ve adil bir yıl olsun" dedi.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yıla ilişkin temennilerini ve duygularını dile getiren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"2024 hem ülkemiz hem de dünya için oldukça çalkantılı, yer yer belirsizliklerle dolu bir yıl oldu. Ülke olarak ekonomik açıdan tarihimizin en zor yıllarından birini yaşadık, yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz. Yakın çevremizdeki çatışmalar ve savaşlar ne yazık ki bu yıl da dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Yeni yılla birlikte tüm bu olumsuzlukların artık geride kalması en büyük dileğimiz. Filistin'de, Ukrayna'da akan kanın durmasını, Suriye'de herkes için adil ve istikrarlı bir ortam tahsis edilmesini ümit ediyoruz. Savaşlar, çatışmalar, kutuplaşmalar bir an önce son bulsun. 2025 yılının Türkiye'de daha demokratik, daha özgür ve başta ekonomi olmak üzere her açıdan daha ferah günler getirmesini temenni ediyorum. 2025 toplumun kutuplaşmadığı, kayyumların konuşulmadığı, kadınların, sokak hayvanlarının, çocukların güvende yaşadığı; kimsenin 'ay sonunu nasıl getiririm' diye düşünmediği mutlu, sağlıklı, güvenli, eşit ve adil bir yıl olsun. Hem yurtta hem dünyada barış olsun. Mutlu yıllar."

Kaynak: ANKA

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