İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltına Alındı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında dün gece yarısı gözaltına alınan, cezaevinde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan yurt dışı çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında dün gece yarısı gözaltına alınan, cezaevinde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan öğle saatlerinde emniyetten Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'TCK 282 ve 5549 sayılı kanun'a muhalefetten işlem yapılan Pehlivan sevk edildiği hakimlikçe yurt dışı yasağı konarak serbest bırakıldı.

Mehmet Pehlivan savcılığa verdiği ifadede, "Gerçekleştirilen soruşturma, önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Bu dosyalardaki avukatlığım sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir" dedi.