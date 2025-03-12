İmamoğlu'nun Erzincan Programı İçin Salon Talebi Reddedildi

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin ön seçim adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzincan'da düzenlenecek programı için Kastamonu ve Trabzon'da olduğu gibi salon verilmedi. Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda yapılması istenen programa izin verilmedi. CHP'nin Erzincan Valiliği nezdinde yaptığı girişimler de sonuçsuz kaldı.

CHP'nin 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin tek adayı TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt gezileri kapsamından 16 Mart Pazar günü Erzincan'a giderek partililerle bir araya gelecek.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu ve Trabzon'da olduğu gibi, İmamoğlu'nun Erzincan'da düzenlenecek programında da salon talebi reddedildi. CHP Erzincan İl Başkanlığı'nın 16 Mart'taki salon talebi üzerine önce salonun uygun olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bugün salonda başka bir program olduğu gerekçesiyle talebi reddettiği öğrenildi.

İl Müdürlüğü'nün yayımladığı haftalık çizelgeye göre, Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'na 16 Mart Pazar günü saat 13.00, 15.00 ve 20.00'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında spor müsabakaları konuldu. Önceki programa göre, 15 Mart Cumartesi yapılacağı yayınlanan basketbol maçının tarihi, 16 Mart saat 20.00 olarak değiştirildi. CHP'nin Erzincan Valiliği nezdinde yaptığı girişimlere rağmen salon talebinin karşılanmadığı ve başka bir alternatif arandığı bilgisi öğrenildi.

İmamoğlu'nun bugün Kastamonu'da yapacağı program için istediği spor salonu verilmeyince program Kuzeykent Pazar Yeri'ne alınmıştı. 15 Mart Cumartesi günü Trabzon'da yapılacak program için istenen spor salonu da İmamoğlu'na tahsis edilmedi. Bunun üzerine İmamoğlu, Cumartesi günü Ortahisar Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelecek.