İmamoğlu'nun İfadesi Sona Erdi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun İfadesi Sona Erdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında ifadesini verdi.

22.03.2025 15:52
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Haber: Edda SÖNMEZ/Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) 19 Mart Operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında sabah saatlerinde başlayan ifadesinin sona erdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda yarın yapılacak ön seçimde CHP'nin tek cumhurbaşkanı adayı olan  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu dün "suç örgütü" iddiası soruşturması kapsamında ifade verdi. Çoğu gizli tanık ifadelerine dayanan suçlamaları reddeden İmamoğlu, bugün de "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında ifade verdi. Gözaltındaki 4'üncü gününde, bu sabah saatlerinde ifadesi alınan İmamoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemi öğleden sonra tamamlandı.

İmamoğlu'nun akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceği belirtiliyor. Bu nedenle adliye çevresinde önlemler saatler ilerledikçe artırılıyor. Adliye önü dışında Abide-i Hürriyet Caddesi, Darülaceze Caddesi, D-100 başta olmak üzere çok sayıda yere ekipler görevlendirildi, TOMA'lar konuşlandırıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız alınan önlemleri yerinde denetledi.

"Haydınla mevcutlu adliyeye sevk edilecek"

Öte yandan, savcılık kaynakları "Medya A.Ş" operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı haberleri üzerine 'şüpheli Serdar Haydanlı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olduğu' bilgisini paylaştı. Haydanlı'nın da bugün mevcutlu olarak sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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