İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" Soruşturmasındaki Savcılık İfadesinden: "gizli Tanık İfadelerini Şiddetle Reddediyorum.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılıkta "Kent Uzlaşısı"na yönelik soruşturma kapsamında verdiği ifadede, "Gizli tanık ifadelerini şiddetle reddediyorum. Tümü ile yalan iftira, uydurmadır, bahsi geçen bir kısım yakından tanıdığım insanların namusuna, şerefine ve haysiyetine hakaret içeren seviyesi çok düşük cümlelerle doludur. Yüce Türk yargısının böyle bir gizli tanık yöntemini tercih ederek 3 kez tarihi oy rekorlarıyla İstanbul'da seçim kazanmış, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanını bunlarla muhatap etmesini derin üzüntü ile karşılıyor ve kınıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Savcılık'ta, "Kent Uzlaşısı"na yönelik terör soruşturması kapsamında, 10 sayfalık ifade verdi. İmamoğlu, ifadesinde soruları yanıtlamadan önce emniyetteki ifadelerini "aynen tekrar edeceğini" belirtti.

İfadesinde "Kent Uzlaşısı" hakkında detaylı ifadesi istenen İmamoğlu, şunları söyledi:

" Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul ve bir çok ilimizde Türkiye ittifakı söylemini sloganlaştırarak kapsayıcı bir yerel seçim politikası gütmüştür. Bu çerçevede İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif illerinde, ilçelerde oluşan Meclis üyesi listelerinde her parti ve görüşten isimler dahil edilmiştir. İstanbul'da bir çok ilçede geçmişte başta AK Partili olmak üzere İYİ Parti, MHP, BBP ve DEM gihi bir çok partide siyaset yapmış insanlar listelere dahil edilmiştir. Bu süreç CHP Genel Merkezi üzerinden onaylı listeler halinde ilçelere tevdi edilmiş ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmiştir. Bilinmelidir ki ilçe seçim kurulları terör örgütü üyeliği dahil farklı sebeplerle seçilme hakkına sahip olmayan kişileri listelerden çıkartır ve onların yerine isim verilmesi konusunda tanınan sürede siyasi partilerden tamamlanması istenir."

Savcılığın, "Kent Uzlaşası kapsamında İstanbul liçe Belediye ve Büyükşehir Belediye meclis üyelikleri ile belediye başkan yardımcılarından 18 şahsın Uyap verilerine göre terör kayıtlarının olduğu, bu şahısların meclis üyesi olarak gösterilmesi kim veya kimler tarafından sağlandı? Siz bu şahısların terör örgütü ile iltisaklı olduğu yönünde herhangi bir bilgiye sahip miydiniz?" sorusuna İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin, İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde Türkiye'nin hukuken yasal olan siyasi partilerinde geçmişte üye olmuş birçok ismi Türkiye ittifakı kavramı ile listelerinde göstermiş olduğu gerçeğidir. 39 ilçede yaklaşık 1500e yakın meclis üyesinin kim olduğu ya da kimlerle iltisaklı olduğu meselelerini bilmem mümkün değildir" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile HTS kayıtları sorulan İmamoğlu, emniyette verdiği ifadesini tekrarladı. Azad Barış ile DEM partili bir kısım milletvekillerinin de olduğu yeerel seçim süreçleriyle ilgili toplantılar yaptığını anlattı.

"CHP'nin bir parti ile ilişki kurma konusunda dışarıdan bir kimsenin aracılığına ihtiyacı yoktur"

İmamoğlu, gizli tanığın, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti'nin seçimlerde CHP'yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımları da Mahir Polat aracı olduğu konuyla ilgili kamuoyuna haberler yansıdı. Dernek kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler bulunuyordu. Bu kişiler işe alındı" şeklindeki beyanına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bağlantı ve finansman ilişkisini kurmakla ilgili ne Murat Ongun'un ne İBB genel sekreter yardımcısı olan Mahir Polat'ın ne de Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın ilişkisi yoktur, herhangi bir tespitim ve şahitliğim olmamıştır. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet ile yaşıt siyasi geçmişinde ve kurumsal yapısında bir parti ile ilişki kurma konusunda dışarıdan bir kimsenin aracılığına ihtiyacı yoktur, olamaz. Gizli tanık uygulamasını da beyanlarını da kabul etmiyorum. Çoğunlukla uydurma, kumpas içerikli ve yalan ifadelerdir."

"16 milyon İstanbullunun belediye başkanını bunlarla muhatap etmesini derin üzüntü ile karşılıyorum"

Gizli tanık İlke'nin ifadeleri hatırlatılan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tarafınızca okunan gizli tanık ifadelerini şiddetle reddediyorum. Tümü ile yalan iftira, uydurmadır. Bahsi geçen bir kısım yakından tanıdığım insanların namusuna, şerefine ve haysiyetine hakaret içeren seviyesi çok düşük cümlelerle doludur. Yüce Türk yargısının böyle bir gizli tanık yöntemini tercih ederek, 3 kez tarihi oy rekorlarıyla İstanbul'da seçim kazanmış, 16 milyon İstanbullunun belediye başkanını bunlarla muhatap etmesini derin üzüntü ile karşılıyor ve kınıyorum."

İmamoğlu, "Hakkında Silahı Terör Örgütüne üye olma suçundan dava dosyası bulunan Mesut Yeğen isimli şahıs kimdir?" sorusuna, "İsmi geçen Mesut Yeğen isimli şahıs öğrendiğim kadarıyla profesör ünvanı olan akademisyen ve siyaset bilimci kişidir. Kendisini basından ve televizyon programlarından bir çok kişinin tanıdığını da düşünüyorum. Yine öğrendiğim kadarı ile Prof. Dr. Mesut Yeğen soruda bahsi geçen Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçuna ilişkin davada beraat etmiştir ve bu beraat kararı da 2021 yılında kesinleşmiştir" diyerek yanıtladı.

"Bu karar Merkez Yürütme Kurulu öneresi ile Parti Meclisinde oylanarak karar verilir"

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in adaylık süreci de sorulan İmamoğlu, ifadesinde şunları kaydetti:

"Esenyurt'ta aday olarak belirlenen arkadaşımızın çekilmesine müteakip Esenyurt İlçesinin demografik yapısına uygun olduğu düşünülen ve geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Prof. Dr. Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçlerin tamamı Büyükşehir Belediye Başkan adayının tavsiyesi, il başkanlığının çalışma ekibine sunulması akabinde il başkanlığı bu öneriyi olumlu bulması halinde genel merkeze taşır ve genel merkezde bu karar Merkez Yürütme Kurulu öneresi ile Parti Meclisinde oylanarak karar verilir. Süreçler bu şekilde işletilmiştir."