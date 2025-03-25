İmamoğlu'nun Tutuklanması ABD'de Protesto Edildi

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması ABD'nin San Diego, Los Angeles ve Chicago kentlerinde protesto edildi.

San Diego'daki protestolara Türk bayraklarıyla katılan çok sayıda kişi "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan protestocular, İmamoğlu maskeleri taktı.

Los Angeles'taki protestolarda "Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı dövizler dikkati çekti.

İmamoğlu ve beraberindekilerin tutuklanması Chicago'da da protesto edildi. "Chicago Ekrem'e sahip çıkıyor" sloganları atan eylemciler, Türk bayrakları ve dövizler taşıdı.