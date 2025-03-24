İmamoğlu Protestolarında 123 Polis Yaralandı, 1333 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolarda 123 polisin yaralandığını ve bin 333 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, Anayasa'nın 34. maddesindeki "Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir." hükmünü hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir.

Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir.

19 Mart- 23 Mart 2025 arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir. Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz/istismar, kasten yaralama gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez. Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz."