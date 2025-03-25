İmamoğlu Protestolarında 21 Kişi Tutuklandı

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan, tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla hız kazanan protestolar sırasında gözaltına alınan 21 kişi daha tutuklandı.

Protestolar sırasında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki kararlar açıklanıyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye götürülen şüphelilerden 10'u İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince, 11'i ise İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince "kanuna aykırı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçundan tutuklandı.