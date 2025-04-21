İmamoğlu sonrası protesto davaları başladı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Dosya kapsamında 14 kişinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu bulunduğu duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan ve aralarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklu bulunan 14 kişinin bulunduğu 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Haklarında 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istenen 49 sanık, İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü. Mahkeme heyeti, kamera görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu düzenlenmesinin ardından sanıkların savunmalarını aldı. Duruşma, olay tutanaklarında yer alan polislerin tanık olarak dinlenilmesine karar verilerek 24 Ekim'e ertelendi.