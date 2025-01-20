İmamoğlu: Soruşturma Kasıtlı Bir Süreçtir - Son Dakika
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İmamoğlu: Soruşturma Kasıtlı Bir Süreçtir

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında açılan soruşturmayı eleştirerek bunun kasıtlı bir süreç olduğunu ifade etti. İmamoğlu, adaletin önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

20.01.2025 15:47  Güncelleme: 16:45
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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kendisi hakkında açılan soruşturmaya ilişkin olarak, "Ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkartan bir aklın, İstanbul'u ve Türkiye'yi ciddi anlamda hukuki zeminde tehdit ettiğini düşünüyorum" dedi. İmamoğlu, "Ben Cumhurbaşkanı için, 'bizimle yatıp bizimle kalkıyor' demiştim ama herhalde başsavcı da aynı psikolojide. Gece gündüz bizi düşünüyor. Bizimle sürece dair artık mesleğini yürütüyor" ifadesini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Evinden alınarak apar topar Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyor"

"Çok üzücü bir güne başladık aslında. Sabah, evladımız, genç kardeşimiz, gençlik kolları başkanımız Cem Aydın, hiç olmayacak bir biçimde ifade vermek için… 8 polisten bahsediliyor. Gidilerek, evinden alınarak apar topar Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyor. Bu bizim evladımız. Beylikdüzü'nde bizim çocukluğumuzdan beri tanıdığımız güzel bir ailemizin evladı.

"Bu tamamen kasıtlı bir süreç tarifidir"

Başkanımızın ifadesi alınıyor. Neyle ilgili aldınız ifadeyi? Kurumsal sayfada yayımlanan, genel başkanımızın konuşmalarının, ifadelerinin içinde olduğu bir videoyu, kurumsal sayfadan paylaştı ya da beğendi diye. O kadar enteresan ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bütününde, genelinde çalışacak olan bir genel başkanı, daha 30'lu yaşlarına gelmemiş bir genç kardeşimizi 3 kez adli kontrolle, yani kendini gidip beyan edecek. Muhtemelen Beylikdüzü'nden ayrılma diyorsun aslında, ya da İstanbul'dan ayrılma diyorsun bu arkadaşımıza. Bu tamamen kasıtlı bir süreç tarifidir."

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kendisi hakkında açılan soruşturma hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma açma ifadesi ve süreci ailesini bile bu meseleye alet etme paylaşımıdır"

"Başka bir tarif de asla yan yana durmayacak bir uygulama biçimi adaletle de uyuşmayan… Tabii bunlardan bahsederken ifadem o kadar net ki, benim dönün, birkaç tane daha miting konuşmama, bu işin karar vericilerine, bu işi zorlayan o otoriter akla defalarca dedim ki, 'biz öyle bir mücadele veriyoruz ki sizin evlatlarınızı da bu tür muamelelerden kurtaracağız.' Bunu meydanlarda yaptığım açıklamalarda görebilirsiniz. Aynı benzerini burada bu kararın altına imza atan başsavcıyı ifade ederek 'senin evlatlarını bu tür muamelelerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyoruz.'  Bunu o kadar net ifade ediyorum ki, ama bunu bile siyasi müsteşarlığının bir parçası olarak ve ne yazık ki, hani her yol mubahtır anlayışıyla, bu işi bile kendini ispat etme ve emre tabi olduğunu ifade etme biçimi içerisinde kullanarak, ailesini bile bu meseleye alet etme paylaşımıdır soruşturma açma ifadesi ve süreci.

"O kişiyi hem Allah'a hem 16 milyon İstanbulluya hem 86 milyon milletimizin vicdanına havale ediyorum"

Üzülerek gördüm. Tabii konu çok önemliydi. Onu dinlerken sayın genel başkanımızla birlikteyken, bu soruşturmadan haberimiz oldu. İlginç bir durumdayız. Yani ülkemiz İstanbul, bu kadar meseleyi kişiselleştirilen, bir avuç insanın bu kadar meseleyi İstanbul'a yığan, Ekrem İmamoğlu'nun üstüne dönüp böyle bir saldırıya dönüştüren aklı, o psikolojiyi, o kişiyi, hem Allah'a hem 16 milyon İstanbulluya hem de 86 milyon milletimize, milletimizin vicdanına havale ediyorum.

"Başsavcı gece gündüz bizi düşünüyor"

Vallahi ben tahmin ediyorum, ben Sayın Cumhurbaşkanı için, 'bizimle yatıp bizimle kalkıyor' demiştim ama herhalde başsavcı da aynı psikolojide. Gece gündüz bizi düşünüyor. Bizimle sürece dair artık mesleğini yürütüyor. Ben bu vesileyle genel başkanımızın da yanında, gerçek ve ciddi bir çağrıda tekrar bulunmak istiyorum. Gerçekten bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına, yüksek yargının kurumsal yapılarına, yapısına ve bütün yargıçlara, savcılara, bu ülkenin namuslu savcılarına, yargıçlarına gerçekten süreci iyi analiz etmelerini, buna tepki göstermelerini... Yani böyle bir süreç olamaz. Bu kadar meseleyi kişiselleştiren, 'ben nereden ne yakalarım' diyerek tümüyle o kadar masumiyet içeriyor ki, ettiğim cümle üzerinden soruşturma çıkartan bir aklın, İstanbul'u ve Türkiye'yi ciddi anlamda hukuki zeminde tehdit ettiğini düşünüyorum."

İmamoğlu: Soruşturma Kasıtlı Bir Süreçtir
Kaynak: ANKA

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