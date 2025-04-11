İmamoğlu ve 100 Zanlıya Kayyum Atandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 kişiye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Soruşturma kapsamında 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; İBB'ye yönelik yürütülen "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından; 10 Nisan 2025 tarihinde dosyada adı geçen 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyum atanırken, 28 şirkete de denetim Kayyumu atandı.

Kayyım atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi soruşturmanın önemli isimlerinin şirketleri de bulunuyor.

Doğrudan Kayyum Atanan Şirketler:

1- İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

2- Trend İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

3- Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim

4- İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret

5- Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi

6- Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi

7- Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi

8- Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

9- Bva Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

10- Asır Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11- Asak Araç Kiralama Anonim Şirketi

12- Asoy İnşaat Anonim Şirketi

13- Mufa İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

14- Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi

15- Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16- Smo Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

17- Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi

18- Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi

19- 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

20- Urbanmedıa Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

21- Panoffect Medya Anonim Şirketi

22- Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

23- Mso Reklam ve Danışmanlık Hizlmetleri Anonim Şirketi

24- Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Denetim Kayyumu Atanan Şirketler:

1- Cs Kare Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri İnşaat Emlak ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

2- Sk Productıon Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

3- Reform-tur Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

4- Dörter Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

5- Kaldis İnşaat Turizm Tekstil Gıda Maddeleri İmalat Pazarlama ve Dış Ticaret Limited Şirketi

6- Kuzey Zemin Mühendisliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7- Tamıs Gıda İnşaat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

8- Ded Dizayn Hane Mobilya İnşaat Dekorasyon İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9- medya Kent Hane Reklam Organizasyon Danışmanlık Tanıtım Temizlik İnşaat Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

10- 777 Karaköy Restoran Kafe Turizm Limited Şirketi

11- Efest Turizm Organizasyon Anonim Şirketi

12- Napolyon Kültür Sanat Yayımcılık Gıda Spor ve Organizasyon Limited Şirketi

13- Omr Organizasyon Medya Reklam Anonim Şirketi

14- Öz Arda Motorlu Taşıt Sürücüleri Özel Öğretim Kurumları Limited Şirketi

15- Alcoat Metal Boyama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16- Apron Teknoloji Danışmanlık Yazılım Pazarlama Bilgisayar Elektronik İnternet Elektrik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

17- Erkaya Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

18- İstanbuled Led Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

19- Sistem Akaryakıt Ekipmanları Montaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

20- Sistem Led Görüntü ve Aydınlatma Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

21- Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

22- Göcek Mavi Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği Anonim Şirketi

23- Kısıklı Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

24- Paltürk Enerji Anonim Şirketi ve Osman Acar İnşaat Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adi Ortaklık Ticari İşletmesi

25- Vesa Events Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

26- Asoy Gıda Anonim Şirketi

27- Artı İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

28- Sim Medya Anonim Şirketi