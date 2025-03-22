İmamoğlu ve 90 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart'ta verdiği talimat üzerine "örgütlü suç ve "terör" suçuna yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu toplam 91 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Belediyedeki yolsuzluk" iddiaları ve "Kent Uzlaşı"na yönelik iddialara ilişkin ifade işlemleri tamamlanan İmamoğlu ve diğer şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.