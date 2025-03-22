İmamoğlu ve 91 Kişinin İfadesi Alınıyor - Son Dakika
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İmamoğlu ve 91 Kişinin İfadesi Alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin 'Kent Uzlaşısı'na yönelik terör soruşturması kapsamındaki ifade işlemleri tamamlanırken, belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin örgütlü suçlar kapsamındaki ifade alma işlemleri başladı.

22.03.2025 23:48  Güncelleme: 00:38
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HABER: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin "Kent Uzlaşısı"na yönelik terör soruşturması kapsamındaki ifade işlemlerini tamamladı, yolsuzluk iddialarına ilişkin örgütlü suçlar kapsamındaki ifade alma işlemlerine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen toplam 91 kişinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

Savcılıkta görevlendirilen 24 savcı, Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu şüphelilerin öncelikle "Kent Uzlaşısı"na yönelik terör soruşturması kapsamındaki ifade işlemlerini tamamladı. İmamoğlu ve beraberindekilerin "belediyedeki yolsuzluk" iddialarına ilişkin örgütlü suçlar kapsamındaki ifade alma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ve 91 Kişinin İfadesi Alınıyor - Son Dakika

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