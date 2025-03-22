İmamoğlu ve Diğer Belediye Başkanlarının İfadeleri Alınmaya Başladı

Haber: Edda Sönmez/ Mehmet Oflaz

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 şüphelinin, savcılık ifadelerinin alınmasına başlandı. İfadeler için 30'dan fazla savcının görevlendirildiği, öncelikle, "Kent uzlaşısı" iddialarına ilişkin şüphelilerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Mart'ta verdiği talimat üzerine "örgütlü suç ve "terör" suçuna yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu toplam 91 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İmamoğlu ve beraberindekilerin savcılıktaki ifade verme işlemleri başladı. İfadeler için 30'dan fazla savcının görevlendirildiği, öncelikle, "Kent uzlaşısı" iddialarına ilişkin şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Savcılık, ifade işlemlerinin ardından şüphelileri sulh ceza hakimliğine sevk edecek.

"Böyle bir olağanüstü bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, adliyeye girişinde, gazetecilere şöyle konuştu:

"Bu özgürlük kısıtlaması hukuka aykırı. Umarım ki buradan özgürlüğüne kavuşarak çıkacaklar. Yani dışarıdaki koşullar çok kötü. Bazı meslektaşlarımız, müdafiler içeri giremiyorlar. Biz de yaklaşık elli dakikadır içeri girmek için uğraşıyoruz. Çok ciddi anlamda sorun ve sıkıntı var dışarıda. Yani sadece polis memurlarına ulaşıp, polis memurlarıyla içeri girebiliyoruz. Böyle bir olağanüstü bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Biz ayrıntılı bir şekilde hem emniyette ifade vermiştik. Şimdi savcılıkta da benzer bir ifade vereceğiz. Bize sorulan bütün soruların hepsini cevaplandıracağız. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için elimizden geleni yapacağız ama bir süre öngöremiyorum. Emrah Şahan'ın sadece bir soruşturması var."