İmamoğlu ve Karamollaoğlu'ndan Belediye Başkanları İçin Ortak Çağrı

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu, Karamollaoğlu ve parti yöneticilerine kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, "TBMM çatısında, sadece bugün iki partinin maruz kaldığı değil, başka partilerin belediye başkanlarının da hak ve hukukunu koruyan, aynı zamanda kişisel hak ve hukuku da koruyacak sağlıklı bir anayasal düzenlemeye kavuşması talebimizi, Türkiye Belediyeler Birliğinde oluşan bu görüşü, kendileriyle (Karamollaoğlu) paylaştım. Kendilerinin de sürece olan titiz yaklaşımı bizleri mutlu etmiştir." dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları

Temel Karamollaoğlu da İmamoğlu'nun hem TBB hem de İBB Başkanı olarak yaptığı ziyaretle ilgili, "Son zamanlarda iktidarın aldığı kararların yanlışlığını kamuoyuyla paylaşmak maksadını güdüyor." ifadesini kullandı.

Mahalli idarelerin demokraside çok önemli olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Belediye başkanları suç işleyebilir ama bu suç, mahkemeler nezdinde tescil edilmediği müddetçe iktidar tarafından dikkate alınacak bir husus kesinlikle olamaz." dedi.

Görevden uzaklaştırma kararlarının "partizanca bir yaklaşım" olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir başkan görevden uzaklaşırsa herhangi bir sebepten dolayı, istifa eder veya bir mahkeme kararıyla alınırsa bunun yerine belediye meclisleri aralarından bir kişiyi belediye başkanı vekili olarak tayin eder. Ülkem adına üzülüyorum. İnşallah aklıselim galip gelir, bu davranışlarını genişletmezler. Aldıkları yanlış kararlardan da vazgeçerler. Yanlıştan vazgeçmek, erdemliliktir. Böyle bir karar dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle bağdaşmaz."