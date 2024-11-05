İmamoğlu ve Karamollaoğlu'ndan Belediye Başkanları İçin Ortak Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu ve Karamollaoğlu'ndan Belediye Başkanları İçin Ortak Çağrı

İmamoğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret ederek belediye başkanlarının haklarını koruma talebini iletti.

05.11.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve İmamoğlu açıklama yaptı.

İmamoğlu, Karamollaoğlu ve parti yöneticilerine kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret ettiğini belirten İmamoğlu, "TBMM çatısında, sadece bugün iki partinin maruz kaldığı değil, başka partilerin belediye başkanlarının da hak ve hukukunu koruyan, aynı zamanda kişisel hak ve hukuku da koruyacak sağlıklı bir anayasal düzenlemeye kavuşması talebimizi, Türkiye Belediyeler Birliğinde oluşan bu görüşü, kendileriyle (Karamollaoğlu) paylaştım. Kendilerinin de sürece olan titiz yaklaşımı bizleri mutlu etmiştir." dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları

Temel Karamollaoğlu da İmamoğlu'nun hem TBB hem de İBB Başkanı olarak yaptığı ziyaretle ilgili, "Son zamanlarda iktidarın aldığı kararların yanlışlığını kamuoyuyla paylaşmak maksadını güdüyor." ifadesini kullandı.

Mahalli idarelerin demokraside çok önemli olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Belediye başkanları suç işleyebilir ama bu suç, mahkemeler nezdinde tescil edilmediği müddetçe iktidar tarafından dikkate alınacak bir husus kesinlikle olamaz." dedi.

Görevden uzaklaştırma kararlarının "partizanca bir yaklaşım" olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir başkan görevden uzaklaşırsa herhangi bir sebepten dolayı, istifa eder veya bir mahkeme kararıyla alınırsa bunun yerine belediye meclisleri aralarından bir kişiyi belediye başkanı vekili olarak tayin eder. Ülkem adına üzülüyorum. İnşallah aklıselim galip gelir, bu davranışlarını genişletmezler. Aldıkları yanlış kararlardan da vazgeçerler. Yanlıştan vazgeçmek, erdemliliktir. Böyle bir karar dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle bağdaşmaz."

Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu ve Karamollaoğlu'ndan Belediye Başkanları İçin Ortak Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:34 L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 22:25:41. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu ve Karamollaoğlu'ndan Belediye Başkanları İçin Ortak Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.