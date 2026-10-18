IMDb filmlerinde mavi gözlü başrol oranı dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

IMDb filmlerinde mavi gözlü başrol oranı dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
IMDb filmlerinde mavi gözlü başrol oranı dikkat çekti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırmacılar, IMDb'nin en yüksek puanlı 200 filminde başrol oyuncularının göz rengini inceledi. İngilizce filmlerde mavi gözlü başrol oranı yüzde 51,9, diğer dillerde kahverengi gözlü başrol oranı yüzde 75 bulundu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü yüksek lisans öğrencisi Aydın Perktaş ile Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, IMDb'de en yüksek puan alan 200 filmi inceledi. Araştırmada, İngilizce yayınlanan filmlerde başrol oyuncuların yüzde 51,9'unun mavi gözlü olduğu belirlendi. Diğer yapımlarda ise kahverengi gözlü oyuncuların yüzde 75 ile öne çıktığı tespit edildi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü yüksek lisans öğrencisi Aydın Perktaş ile Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, mavi gözlü başrol oyuncuları ve sinemadaki temsil oranları üzerine araştırma yaptı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmada, IMDb'nin en yüksek puan alan 160'ı İngilizce, 40'ı ise diğer dillerdeki 200 film, başrol oyuncuları sosyolojik açıdan incelendi. Çalışmada, göz renginin popüler sinemada yalnızca biyolojik bir özellik olarak mı öne çıktığı, yoksa estetik algılar ve kültürel temsiller aracılığıyla anlam mı kazandığı araştırıldı.

Araştırmada, incelenen filmlerdeki başrol oyuncularının yüzde 45,5'inin mavi, yüzde 35,5'inin kahverengi gözlü olduğu belirlendi. Yeşil ve ela gözlü oyuncuların oranının ise daha düşük seviyelerde kaldığı tespit edildi. Popüler sinemada mavi gözlü oyuncuların yüksek oranda temsil edilmesinin kültürel güzellik algılarıyla ilişkili olabileceğini değerlendirildi.

IMDb filmlerinde mavi gözlü başrol oranı dikkat çekti

İNGİLİZCE FİLMLERDE MAVİ GÖZ ORANI YÜZDE 51,9

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de film dili ile başrol oyuncularının göz rengi arasındaki ilişki oldu. İncelenen 160 İngilizce filmde mavi gözlü başrol oyuncularının oranı yüzde 51,9 olarak belirlenirken, İngilizce dışındaki 40 filmde ise bu oran yüzde 20'de kaldı. İngilizce dışındaki filmlerde kahverengi gözlü başrol oyuncularının oranının ise yüzde 75 olduğu tespit edildi.

Araştırmada, filmlerdeki başrol karakterlerinin yüzde 93,5'inin erkek, yüzde 6,5'inin ise kadın oyunculardan oluştuğu belirlendi. Başrol oyuncularının ortalama boyunun erkeklerde 1,80 metre, kadınlarda ise 1,66 metre olduğu tespit edildi.

'MAVİ GÖZ, KÜLTÜREL BİR GÜZELLİK KODUNA DÖNÜŞEBİLİYOR'

Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, sinemada öne çıkan kahramanların reklamlar, afişler, dergiler ve diğer kültürel mecralar aracılığıyla toplumun farklı alanlarında görünürlük kazandığını bildirdi. Doç. Dr. Yıldırım, araştırmalarda kahverengi gözün yaklaşık yüzde 70-80 oranıyla en yaygın, mavi gözün yaklaşık yüzde 8-10, ela gözün yüzde 5, amber gözün yüzde 5, gri gözün yüzde 3 ve yeşil gözün ise yaklaşık yüzde 2 oranında görüldüğünün belirlendiğini anlattı. Doç. Dr. Yıldırım, "Fiziksel çekicilik ve güzellik algıları estetik aracılığıyla biçimlendirilerek genel bir kültürel koda dönüşür. Sinemada bu paylaşılmış kodlar belirli bir yüzü, ifadeyi ve göz tipini ön plana taşıyacak biçimde yeniden örgütlenir. Bu aşamada göz rengi, biyolojik bir özellik olmakla birlikte üzerinde uzun bir kültürel anlam birikimi bulunan bedensel bir niteliktir. Göz rengi dağılımına bakıldığında, açık renkli gözlerin Avrupa kökenli nüfuslarda yoğunlaştığı, dünya genelinde ise kahverengi tonların belirgin biçimde baskın olduğu görülmektedir" diye konuştu.

'ÇEKİCİLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR'

Göz renginin kültürel anlamlandırılması yalnızca çağdaş medya temsilleriyle sınırlı olmadığını kaydeden Doç. Dr. Sait Yıldırım, şunları söyledi:

"Açık renkli gözlerin tarihsel ve antropolojik bağlamda da dikkat çekicilik, farklılık ve çekicilikle ilişkilendirildiği görülmektedir. Kuzey ve Doğu Avrupa'da saç ve göz renginin olağan dışı biçimde çeşitlendiği; mavi, gri, ela ve yeşil göz renklerinin bu coğrafyada kahverenginin yanında belirgin bir çeşitlilik oluşturduğu belirtilmektedir. Bu çeşitlilik nadir renk avantajı çerçevesinde açıklanmakta, açık renkli gözlerin tarihsel olarak yalnızca biyolojik bir özellik değil, aynı zamanda fark edilirlik ve çekicilikle ilişkilendirilen bir fenotip olarak anlam kazandığını göstermektedir. Dolayısıyla popüler sinemada mavi gözlü başrol temsillerinin yoğunluğu, biyolojik bir çekicilik gerçeğinden ziyade, izleyicinin zihninde önceden kurulmuş olan mavi göz güzelliği stereotipinin görsel kültür içinde yeniden dolaşıma sokulmasıyla ilişkilendirilebilir."

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkAuto OlaysızKültür SanatKültürSinemaEğitimGüncelIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası Anne dahil 3 gözaltı Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı
İstanbul’da sel suları otomobili yuttu 2 kişi aranıyor İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
09:56
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:34
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:56
Sokak ortasında kanlı infaz Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
07:46
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık
07:29
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 10:14:17. #.0.3#
SON DAKİKA: IMDb filmlerinde mavi gözlü başrol oranı dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei