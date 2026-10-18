IMOGA'nın kurucusu Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında vefat etti - Son Dakika
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IMOGA'nın kurucusu Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında vefat etti

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Türk özgün baskı sanatının öncülerinden Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısının vefatını sosyal medyadan duyurdu; Tekcan 2004'te IMOGA'yı kurmuştu.

2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tekcan'ın sosyal medya hesabından ailesi vefatı duyurarak, "Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına adayan Tekcan, eşsiz eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve Türk sanat tarihine kazandırdığı kalıcı değerlerle ardında silinmeyecek, kıymetli bir miras bıraktı. Bu alemde insani değerleri daima geçici değerlerin önünde tutan insanlar, geldikleri toprağa dönen bedenlerinin ardından da yaşamaya devam ederler. Geride bıraktıkları eserler, yetiştirdikleri insanlar ve dokundukları hayatlarla çevrelerini aydınlatmayı sürdürürler. Ömrünü sanata ve insana hizmete adamış büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Allah rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet, makamı ali olsun."

Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden biri olarak sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci ve kurum kurucusu kimliğiyle de öne çıkan Tekcan, 6 Ekim 1940'ta Trabzon'da doğdu.

Tekcan, 1961'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. Sanat eğitimini Almanya'da baskı resim üzerine yaptığı araştırmalarla geliştiren Tekcan, resim ve gravür çalışmalarını akademik birikimiyle birleştirerek Türkiye'de özgün baskı sanatının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Sanat yaşamındaki en kalıcı girişimlerinden biri Tekcan'ın 2004'te İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ni (IMOGA) kurması oldu. Özgün baskı sanatının üretim, arşiv ve sergileme olanaklarını bir araya getiren müze, sanatçının yıllar içinde oluşturduğu atölye geleneğinin kurumsal bir devamı niteliği taşıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: IMOGA'nın kurucusu Süleyman Saim Tekcan 86 yaşında vefat etti - Son Dakika
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