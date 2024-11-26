İmran Han İçin Gösterilere Çatışma

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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin çeşitli eyaletlerinden başkent İslamabad'a doğru yola çıkan göstericilerle polis arasındaki çatışmalarda güvenlik gücünden 5 kişi öldü ve onlarca kişi yaralandı.

India Today'in haberine göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva başta olmak üzere çeşitli eyaletlerden 100 bini aşkın Han destekçisi gösterici, araçlarıyla oluşturdukları konvoylarla İslamabad yakınlarında güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Polis ve askerlerden oluşan güvenlik güçleri, başkent girişine konuşlanırken Han taraftarı yüz bini aşkın gösterici ise İslamabad'a girmek için bariyerleri aşmaya çalıştı.

Güvenlik güçleri, kente girmeye çalışan protestoculara "sert karşılık" verileceği uyarısının ardından plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Bazı göstericilerin barikatları aşması sonucu gelişen şiddet eylemlerinde güvenlik gücünden 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişi ise yaralandı.

Öte yandan olaylarda, yaklaşık 80 göstericinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Başkente giriş-çıkışlar kapatıldı

Güvenlik güçleri, konvoy nedeniyle oluşan trafikten dolayı İslamabad ile farklı kentler arasında seyahat etmek neredeyse imkansız hale gelen başkentin giriş ve çıkışlarını da konteynerlerle kapatmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde göstericilerin, konteynerleri yerlerinden kaldırmaya ve başkente giden yolları açmaya çalıştığı görülmüştü.

Gösterilere katılımın artması beklenirken Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi, göstericilerin başkente girmelerine izin verilmeyeceği ve gerekirse "aşırı güç" kullanılacağı uyarısında bulunmuştu.

Han'ın eşi de göstericiler arasında

İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, protestolara Hayber Pahtunhva Başbakanı Ali Gandapur ile katıldı.

Bibi'nin de içinde bulunduğu konvoy, başkente 50 kilometre mesafede bulunuyor.

Bibi, burada bir kamyonun üstünden yaptığı açıklamada, protestoculardan Han serbest bırakılana kadar hedefleri için kararlı olmalarını istedi.

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

İmran Han, yargılandığı çeşitli davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde.