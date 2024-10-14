İncesu Kent Müzesi İncelemesi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Kent Müzesi yapım çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu Kent Müzesi'ne dönüştürülecek olan Aziz Eusthatios Rum Kilisesi'nde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, her alanda çalışmaların devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İncesu'daki tarihi dokuyu içeren bir dini mekandayız. Metruk bir görüntü arz eden ve harabeye dönmüş olan bu yapıyı ortaya çıkartmak amacıyla restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah burayı İncesu'muzun değerlerini yansıtacak olan kent müzesine dönüştürme yönünde gayretlerimiz söz konusu olacak."