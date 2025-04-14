İnci Kefali Av Yasağı Öncesi Mangal Keyfi

Yasak öncesi son mangal

VAN - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi vatandaşlar, son mangallarını yaktı.

Dünya'da sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali için av yasağı yarın başlıyor. Üreme dönemi başlayan balıklar suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara yaptıkları göçle yumurta bırakıyor. 15 Temmuz'a kadar sürecek yasak öncesi vatandaşlar, bu av sezonundaki son mangallarını yaktı.

Orhan An, "Biz Vanlılar, Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balığını çok seviyoruz. Mangalda, tandırda, fırında pişirip tüketiyoruz. Van balığının lezzetinin tadılması lazım. Bilindiği gibi 15 Nisan 15 Temmuz arasında göç nedenili ile yasak konulmakta. 3 aylık bu yasak döneminde balığını tüketmiyoruz. Bu 3 aylık zaman zarfında kaçak avlanma oluyor. Tabiki bunun önüne geçilmesi lazım. Önüne geçilmezse maalesef balığı kaybedeceğiz. Yasak öncesi bizde son balıkları yiyoruz. Yasak başlamadan önce balıklarımızı mangalda piknik tadında tüketiyoruz. Lütfen bu 3 aylık süre içerisinde herkes yasağa uysun" dedi.