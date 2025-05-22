İnci Kefali Avına Denetim - Son Dakika
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İnci Kefali Avına Denetim

İnci Kefali Avına Denetim
22.05.2025 10:21
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VAN Gölü'nde 7 ton kaçak inci kefali ele geçirildi, 22 kişiye ceza uygulandı. Koruma çalışmaları sürüyor.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü devam ederken, jandarma ekiplerinin dron destekli ve botlarla yaptığı denetimler sürüyor. Ekiplerin denetimlerinde, 7 ton 190 kilo kaçak avlanmış inci kefali, 3 şişme bot, 3 tırıvırı ağ ve 2 bin 780 metre ağ ele geçirilirken, 22 şüpheliye de 368 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma Asayiş Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Aydın Eroğlu, "Ekiplerimizin koruma çalışmaları sayesinde inci kefali popülasyonu gözle görülür bir şekilde artmıştır" dedi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında derelere akın eden inci kefallerinin, göç yolculuğu devam ediyor. 15 Nisan'dan itibaren yaşam alanı olan Van Gölü'nden üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin, bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yumurtalarını bırakmak için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden balıkların avlanmaması için jandarma ekipleri hem kıyıda hem de gölde gece gündüz nöbet tutuyor. Koruma çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri de yasak boyunca destek veriyor.

Ekipler, karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, termal kameralar ile 7 gün 24 saat zorlu arazi koşullarına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından 4-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında 32 olaya müdahale edildi. Bu tarihler arasındaki denetimlerde 7 ton 190 kilo kaçak avlanmış inci kefali, 3 şişme bot, 3 tırıvırı ağ ve 2 bin 780 metre ağ ele geçirilirken, 22 şüpheliye ise toplamda 368 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Bot Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri, Muradiye ilçesinin Karahan bölgesinde bulunan Bendimahi Çayı'ndaki sulak alanlarda botlarla, dron destekli denetimler yaptı. Jandarmanın denetimlerini, Demirören Haber Ajansı ekibi, görüntüledi.

Jandarma Asayiş Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Aydın Eroğlu, ekiplerin karadan devriye ekiplerle, sulak alanda botlarla ve havadan dron ile yaptığı koruma çalışmalarını anlattı. Eroğlu, "Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı olarak sorumluluk alanı içerisinde bulunan göller, barajlar ve su üstü ulaşıma imkan veren akarsularda, emniyet ve asayiş hizmetlerinin yerine getirilmesi ayrıca sorumluluk alanı içerisinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önleme faaliyetleri icra edilmektedir. Bu kapsamda, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri olarak inci kefali avlanma yasağı dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında diğer jandarma birlikleri ile birlikte, koordineli bir şekilde kıyı şeridinde ve akarsularda motorlu ve yaya olarak gece gündüz demeden kesintisiz devriye faaliyetleri icra edilmektedir" dedi.

İNCİ KEFALİNİN POPÜLASYONUNU ARTTI

Yasak döneminin başlangıcından bitimine kadar gece gündüz koruma ve denetim faaliyetlerimize devam ettiklerini söyleyen Eroğlu, "Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı olarak motorlu araçlarımız, şişme botlarımız, teknolojik ekipmanlarımız ve yayan devriyelerimizle inci kefali avcılığına yönelik usulsüzlüklerin önüne geçilmiş ve inci kefalinin nesli korunmuş, koruma çalışmaları sayesinde popülasyonu gözle görülür bir şekilde artmıştır" diye konuştu.

Kıdemli Başçavuş Aydın Eroğlu, karadan yapılan inci kefali nöbetine havadan ve göl üzerinden yapılan destek çalışmaları ve kurumlarla nasıl bir iş birliği yaptıklarını da anlatarak, "İnci kefali balığının popülasyonunu arttırmak için göl kıyı şeridinde ve akarsularda devriye faaliyetlerimiz devam etmektedir. Teçhizat ve malzemelerin göl kıyı şeridinde ve karadan etkin bir şekilde kullanılması, balığın av yasağı nöbetine destek vermektedir. İl ve ilçe tarım müdürlükleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin göl kıyı şeridinde ve karadaki destekleriyle birlikte denetimlerimiz devam etmektedir. Kaçak balık avcılığı yapan şahıslara fırsat tanınmaması hususunda gayretli ve titiz çalışmalarımıza devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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