İnci Kefali'nin Varoluş Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İnci Kefali'nin Varoluş Mücadelesi

28.05.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'ndeki inci kefalleri, engelleri aşarak üremek için akarsulara göç ediyor.

İnci kefalinin varoluş mücadelesi

VAN - Van Gölü'nde yaşan inci kefali, varlığı sürdürmek için kendisinden kat kat büyük engelleri aşarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara göçü var oluş mücadelesini ortaya koyuyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğu devam ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefali varlığını devam ettirebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Kendisinden kat kat büyük engelleri aşarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara göçü var oluş mücadelesini ortaya koyuyor.

"Ümidini kaybeden her kim varsa inci kefalinin mücadelesini görsün"

Van Gölü'nün yaklaşık 800 bin yıllık bir göl olduğunun altını çizen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalleri yüzbinlerce yıldır Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme dönemleri olan Nisan ve Mayıs ayları arasında göçünü gerçekleştiriyor. İnci kefali 20 santimlik bir balık fakat gölde belki onlarca kilometrelik yol kat ediyor. Akarsuya girmek için fizyolojik uyumu tamamlarken uzun zaman göle dökülen akarsuların ağzında bekliyor. Akarsuya girdikten sonra kilometrelerce yukarısına çıkıyor. Şuanda bulunduğumuz nokta Bendimahi Çayı. Balık dere ağzından akarsuya girdikten sonra yaklaşık 23 kilometre mesafe kat ediyor ve suyun yukarı kesimlerine çıkıyor. İnci kefali akıntı ile mücadele ediyor martılarla, yılanlarla yeri geliyor kaçak avcılarla mücadele diyor ve hiçbir şekilde vazgeçmiyor. 20 santimlik bir balık 4 metrelik kayaları zıplayarak geçiyor. Hemen arkamızdaki gördüğünüz kayalar yaklaşık 4-5 metrelik üstünden su akan kayalar. Bu yüzden inci kefalinden hayatla ilgili alacağımız çok büyük dersler var. Vaz geçmemeyi, mücadele etmeyi, bize öğretiyor. Çünkü 20 santimlik bir balık içindeki mücadele aşkıyla beraber yüzbinlerce yıldır bu havzada yok olmadan varlığını devam ettirdi. Kayaları gerekiyorsa aşmak için binlerce kez zıplıyor ve bir sürü zorluğa göğüs gerdi. Bu noktada ümidini kaybeden her kim varsa Van Gölü'ne dökülen akarsuların yanına geldiği zaman ümit adına inci kefalinden alacağı çok büyük dersler var" dedi.

Kaynak: İHA

Van Gölü, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnci Kefali'nin Varoluş Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:45:47. #7.13#
SON DAKİKA: İnci Kefali'nin Varoluş Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.