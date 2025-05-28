İnci Kefali'nin Varoluş Mücadelesi

İnci kefalinin varoluş mücadelesi

VAN - Van Gölü'nde yaşan inci kefali, varlığı sürdürmek için kendisinden kat kat büyük engelleri aşarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara göçü var oluş mücadelesini ortaya koyuyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da zorlu bir yolculuğu devam ediyor. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefali varlığını devam ettirebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Kendisinden kat kat büyük engelleri aşarak yumurtalarını bırakmak için akarsulara göçü var oluş mücadelesini ortaya koyuyor.

"Ümidini kaybeden her kim varsa inci kefalinin mücadelesini görsün"

Van Gölü'nün yaklaşık 800 bin yıllık bir göl olduğunun altını çizen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "İnci kefalleri yüzbinlerce yıldır Van Gölü'ne dökülen akarsulara üreme dönemleri olan Nisan ve Mayıs ayları arasında göçünü gerçekleştiriyor. İnci kefali 20 santimlik bir balık fakat gölde belki onlarca kilometrelik yol kat ediyor. Akarsuya girmek için fizyolojik uyumu tamamlarken uzun zaman göle dökülen akarsuların ağzında bekliyor. Akarsuya girdikten sonra kilometrelerce yukarısına çıkıyor. Şuanda bulunduğumuz nokta Bendimahi Çayı. Balık dere ağzından akarsuya girdikten sonra yaklaşık 23 kilometre mesafe kat ediyor ve suyun yukarı kesimlerine çıkıyor. İnci kefali akıntı ile mücadele ediyor martılarla, yılanlarla yeri geliyor kaçak avcılarla mücadele diyor ve hiçbir şekilde vazgeçmiyor. 20 santimlik bir balık 4 metrelik kayaları zıplayarak geçiyor. Hemen arkamızdaki gördüğünüz kayalar yaklaşık 4-5 metrelik üstünden su akan kayalar. Bu yüzden inci kefalinden hayatla ilgili alacağımız çok büyük dersler var. Vaz geçmemeyi, mücadele etmeyi, bize öğretiyor. Çünkü 20 santimlik bir balık içindeki mücadele aşkıyla beraber yüzbinlerce yıldır bu havzada yok olmadan varlığını devam ettirdi. Kayaları gerekiyorsa aşmak için binlerce kez zıplıyor ve bir sürü zorluğa göğüs gerdi. Bu noktada ümidini kaybeden her kim varsa Van Gölü'ne dökülen akarsuların yanına geldiği zaman ümit adına inci kefalinden alacağı çok büyük dersler var" dedi.