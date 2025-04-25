İnci Kefali Suya Göç Etti - Son Dakika
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İnci Kefali Suya Göç Etti

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Van Gölü'ndeki inci kefali üreme için tatlı sulara göç etmeye başladı. Avlanma yasaklandı.

25.04.2025 11:09
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İnci kefalinin tatlı sulara göçü başladı

VAN - Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu başladı. Yumurta bırakmak için tatlı sulara çıkan inci kefali balığına 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanırken, balığın korunması amacıyla da ekipler gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. İnci kefali, yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor.

"Önümüzdeki hafta itibarı ile her geçen gün akarsudaki inci kefali miktarı yoğunluğu artacak"

Bölgede incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bahar mevsimiyle Van Gölü çevresinde muhteşem bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Nisan ayının başından itibaren Van Gölü'ne dökülen akarsuların ağzına toplanan balıkların yavaş yavaş akarsulara girmeye başladığını ifade eden

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü mansaplara toparlanan inci kefalleri yavaş yavaş akarsulara doğru gitmeye başladı.özellikle son bir kaç gündür yağan yağmurlara beraber derelerin derslerinde kısmen yükseliş oldu. Van Gölü'nden derelere giren inci kefalleri artık akarsuların yukarısına doğru göç yolculuğuna başlamış oldu. Önümüzdeki hafta itibarı ile her geçen gün akarsudaki inci kefali miktarı yoğunluğu artacak. Ümit ediyoruz ki su debileri bu şekilde kalır ve inci kefalleri sağlıklı bir üreme dönemi geçirir. Koruma çalışmaları yine etkin bir şekilde devam ediyor. Şuanda bulunduğumuz nokta Muradiye Bandimahi Çayı. Şuanda akar suyunun debisi yüksek. İlk inci kefalleri gölden Bandimahi Çayına giriş yaptı. Bu sevindirici bir haber. Ümit ediyoruz ki göç sağlıklı bir şekilde son bulur. Fakat şunu unutmamamız lazım yağan bir iki damla yağmur akarsuların debisini yükseltse de önümüzdeki günlerde hızlı bir düşüş göreceğiz akarsu debilerinde. Bu noktada Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü ekipleri, akarsu yatağındaki bütün suyu tarımsal sulama amacıyla kesmemesi lazım. Şuan sevinçliyiz çünkü gölden gelen ilk inci kefalleri derelere girdi bizde onları karşılamış olduk. Bundan sonra sürüler halinde gelen inci kefali sayısı artacak derler adeta inci kefalleri ile dolup taşacak" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İnci Kefali Suya Göç Etti - Son Dakika

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