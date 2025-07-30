İneği Çukurdan Kurtardılar

Sinop'un Türkeli ilçesinde çukura düşen inek kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kayabaşı köyünde besicilik yapan Gülyaz Ünlü'ye ait inek, ahır zeminin çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

Ünlü'nün yardım talebi üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.