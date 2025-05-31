İneği İtfaiye Kurtardı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aktoprak Köyünde N.Ş'ye ait inek, tarlada otlarken yaklaşık 3 metre derinlikteki sulama havuzuna düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla inek düştüğü havuzdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
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