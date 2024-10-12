İneğin Sıkıştırdığı İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İneğin Sıkıştırdığı İşçi Ağır Yaralandı

Çorum'da ineğin kapı ile duvara sıkıştırdığı Afgan uyruklu işçi ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

12.10.2024 04:16
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Çorum'da hayvancılık işletmesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, ineğin kapı ile duvar arasına sıkıştırması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köprüalan köyünde faaliyet gösteren hayvancılık işletmesinde çalışan Afganistan uyruklu M.H, ineğin demir kapıya vurması sonucu kapı ile duvar arasına sıkıştı.

Ağır yaralanan M.H, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İneğin Sıkıştırdığı İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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