İnegöl'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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İnegöl'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

İnegöl\'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

02.12.2024 02:18  Güncelleme: 02:59
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece yarısı İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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