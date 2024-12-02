İnegöl\'de 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece yarısı İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.