Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan S.Ç'yi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 6 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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