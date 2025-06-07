İnegöl\'de Ahşap Evde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin oturduğu ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
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