İnegöl'de aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı - Son Dakika
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İnegöl'de aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini aniden bastıran sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, yağışın ardından çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı.

24.07.2024 00:26
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İnegöl'de dolu ve sağanak

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ardından çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı yerlere saklanmak için çaba harcadı. Yağış ardından çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İnegöl'de aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı - Son Dakika
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