İnegöl'de aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı

İnegöl'de dolu ve sağanak
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ardından çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı.
Sabah saatlerinde güneşli olan hava öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı yerlere saklanmak için çaba harcadı. Yağış ardından çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı.
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