Yetiştirdiği arılar sonu oldu! Bal üreticisi feci şekilde can verdi

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Bursa İnegöl'de yetiştirdiği bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Lokman Kaynar (48), hastanede yaşamını yitirdi.

KOVANLARIN YANINA GELDİĞİNDE ARILAR SOKTU

Saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda bal üreticisi Lokman Kaynar, arılarıyla ilgilenmek üzere kovanların yanına geldi. O sırada bir grup bal arısı, Kaynar'ı soktu. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlanan Kaynar'ı gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Solunumu duran Kaynar, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından ambulansa alındı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Kaynar, kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaynar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Kaynar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.