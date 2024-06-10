Yetiştirdiği arılar sonu oldu! Bal üreticisi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Yetiştirdiği arılar sonu oldu! Bal üreticisi feci şekilde can verdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Lokman Kaynar (48), hastanede hayatını kaybetti. Kaynar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.06.2024 16:12
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Bursa İnegöl'de yetiştirdiği bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Lokman Kaynar (48), hastanede yaşamını yitirdi.

KOVANLARIN YANINA GELDİĞİNDE ARILAR SOKTU

Saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda bal üreticisi Lokman Kaynar, arılarıyla ilgilenmek üzere kovanların yanına geldi. O sırada bir grup bal arısı, Kaynar'ı soktu. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlanan Kaynar'ı gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Solunumu duran Kaynar, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından ambulansa alındı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Kaynar, kurtarılamadı.

Arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaynar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Kaynar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetiştirdiği arılar sonu oldu! Bal üreticisi feci şekilde can verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yetiştirdiği arılar sonu oldu! Bal üreticisi feci şekilde can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bedirhan Aslan: Allah rahmet eylesin.her ölüm fecidir.ateş düştüğü yeri yakar 6 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yetiştirdiği arılar sonu oldu! Bal üreticisi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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