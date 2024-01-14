 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de Bir Kişi Evde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de Bir Kişi Evde Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kalp ve psikolojik rahatsızlıkları olan Hakan Küpçü (50), odasına çekildikten sonra bir daha çıkmadı. Ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan Küpçü'nün ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor. Soruşturma başlatıldı.

İnegöl\'de Bir Kişi Evde Hayatını Kaybetti
14.01.2024 - 15:31,
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi ikametinde hayatını kaybetti.

Alanyurt Cumhuriyet Mahallesi Miray Sokak'taki evde ailesiyle yaşayan, kalp ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı iddia edilen Hakan Küpçü (50), odasına çekildikten sonra bir daha çıkmadı.

Uzun süre Küpçü'nün odasından çıkmamasının ardından ailesi odaya girdi.

Küpçü'yü hareketsiz halde bulan ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küpçü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Mahallesi, İnegöl, Bursa, Olaylar, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Bir Kişi Evde Hayatını Kaybetti - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Bir Kişi Evde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement