İnegöl\'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Geyik Sokağı'nda 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman yükselen sokağa ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen bir kediye ise itfaiyeciler müdahale ederek su içirdi.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Apartman dairesinde hasara yol açan yangında dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.