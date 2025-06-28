İnegöl'de Çöplük Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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İnegöl'de Çöplük Yangını Ormana Sıçradı

İnegöl\'de Çöplük Yangını Ormana Sıçradı
28.06.2025 21:55
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına müdahale ediliyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı ile Gündüzlü Mahalleleri arasındaki çöplükte çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İnegöl'de Çöplük Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Çöplük Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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