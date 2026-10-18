İnegöl'de Emre Acar'ı öldüren Yunus Emre Ulu tutuklandı, 7 şüpheli serbest kaldı

İnegöl'de Emre Acar'ı öldüren Yunus Emre Ulu tutuklandı, 7 şüpheli serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Emre Acar'ı bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Ulu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı olayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Emre Acar'ı bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Ulu ve 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Yunus Emre Ulu mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),
Kaynak: DHA
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