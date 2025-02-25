İnegöl'de Endüstriyel Atık Yangını

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, endüstriyel atık toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnegöl Belediyesi'ne ait Ahmet Türkel Çevre Yolu'ndaki endüstriyel atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.