İnegöl\'de ev yangınında yaralanan çift

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce evlenen Suriye uyruklu çiftin evinde, mutfaktaki ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlere müdahale etmek isteyen çiftten Hüseyin El Eskar (28), yaralandı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Bursa'nın ilçeye bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında çıktı. 1 hafta önce evlenen Suriye uyruklu Hüseyin el Eskar ile Fatıma Eskar'ın (20) oturduğu evde, mutfaktaki ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, alevlere müdahale etmek isterken el ve ayaklarında yanıklar oluşan Hüseyin El Eskar ise İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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