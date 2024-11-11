BURSA'nın İnegöl ilçesinde ahşap kesimi yaparken elini testereye kaptıran İbrahim Y.'nin (19), parmağı koptu.
Olay, Cerrah Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İbrahim Y., ahşap kesimi yaptığı sırada elini tezgah testereye kaptırdı. Sağ elinin serçe parmağı kopan işçi, özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından, kopan parmağı dikilmek üzere, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de İş Kazası: Genç İşçinin Parmağı Koptu - Son Dakika
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