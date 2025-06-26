İnegöl'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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İnegöl'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

İnegöl\'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
26.06.2025 13:55
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59 yaşındaki Ramiz Göktaş'ın bulunması için su altı ve kara arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde İnegöl'den otostopla Hamzabey Mahallesi'ne gelen Ramiz Göktaş'a (59) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle inceleme yapıldı.

Dalgıçlar, baraj içinde de arama çalışmalarına devam ediyor.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Göktaş'ın bulunması için çalışmalar geniş bir alanda sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Boğazköy barajı, Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de Kayıp Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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