İnegöl\'de Kaza: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Arda G. (18) yönetimindeki 16 AUC 171 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Mustafa O. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.