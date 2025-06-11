Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde yakalanan oluklu kertenkele itfaiye ekiplerince doğaya salındı.
Cerrah Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki su oluğundan ses geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından su oluğundaki oluklu kertenkele, bulunduğu yerden çıkartıldı.
Oluklu kertenkele daha sonra doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Kertenkele Doğaya Salındı - Son Dakika
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