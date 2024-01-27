 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnegöl'de mobilya imalathanesinde çalışan işçi eline çivi saplandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de mobilya imalathanesinde çalışan işçi eline çivi saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan Ali Sultan S., iş yerinde eline saplanan çiviyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçinin elindeki çivi tedaviyle çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnegöl\'de mobilya imalathanesinde çalışan işçi eline çivi saplandı
27.01.2024 - 12:01,
Abone Ol

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çalışan Ali Sultan S. (35), iş yerinde eline saplanan çiviyle gittiği hastanede tedaviye alındı.

Mahmudiye Mahallesi 14'üncü Sokak'taki bir mobilya atölyesinde çalışan Sultan S., tahta paletlere basınçlı tabanca ile çivi çakmaya başladı. Bu sırada Sultan S., bir anlık dalgınlıkla çiviyi sağ eline çaktı. Yaralanan Sultan S., elindeki çivi ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sultan S'nin elindeki çivi çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ali Sultan, İnegöl, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de mobilya imalathanesinde çalışan işçi eline çivi saplandı - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:25:43. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de mobilya imalathanesinde çalışan işçi eline çivi saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement